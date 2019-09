Körpersprache: Diese Zeichen verraten, dass er Sie wirklich liebt

11. Er macht die Beine breit

Zugegeben, das klingt jetzt etwas ordinär zweideutig, aber Sie wissen, was gemeint ist: Diese Sitzposition mit geöffneten statt überschlagenen Beinen zeigt, er will Sie kennenlernen und ist offen für alles.

12. Sein Becken zeigt auf Sie

Wenn er vor Ihnen steht, sein Becken auf Sie gerichtet, drückt er unbewusst sein sexuelles Interesse an Ihnen aus.

13. Seine Füße sind auf Sie gerichtet

Wood meint: "Die Füße weisen dem Herz den Weg! Wenn Sie also beispielsweise in einem Club auf einen süßen Typen treffen, berühren Sie ihn sanft am Arm. Dreht er sich zu Ihnen, so dass seine Füße auf Sie zeigen, wissen Sie Bescheid. Steht er wiederum seitlich zu Ihnen, sparen Sie sich lieber die Mühe."

14. Er sitzt Ihnen immer zugewandt

In Punkt 11 haben wir erklärt, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn er seine Beine NICHT überschlägt. Tut er das doch - natürlich auf coole, männliche Art -, dann sollte sein Fuß in Ihre Richtung weisen. Automatisch neigt sich auch sein Oberkörper zu Ihnen herüber. Er will sich also ganz auf Sie einlassen.

15. Er fällt beinahe auf Sie

Sie stehen voreinander und unterhalten sich. Wenn er in diesem Moment seinen Oberkörper leicht nach vorne neigt und fast schon auf Sie fällt, wissen Sie: Er will Ihnen eindeutig näher kommen!

16. Er schaut Sie beim Sprechen an

Dass dieses Signal ein positives ist, wussten wir. Wichtig ist Wood an dieser Stelle, dass das Gegenteil kein Ausschlusskriterium für Sie sein sollte. Wenn er Sie also im Gespräch nicht ansieht, ziehe keine falschen Schlüsse. Vielleicht ist er auch einfach nur schüchtern. Geben Sie ihm eine zweite Chance und achten vermehrt auf die übrigen Zeichen!