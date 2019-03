An der Darmwand kann sich nichts ablagern, bzw. dort kann sich nichts festsetzen. Der Darm ist selbst in der Lage, alle Nahrungsreste zu verarbeiten und diese letztendlich auszuscheiden. Dieser Prozess dauert mal mehr, mal weniger lange, benötigt jedoch keinerlei äußere Einwirkungen. Es gibt an dieser Stelle keine medizinischen Beweise, dass ein "Entschlacken" helfen könne und die Lösung aller Probleme sei.

Fazit: Man bewegt sich mit der Behauptung, der Körper brauche hin und wieder eine Detox-Kur, auf sehr dünnem Eis.