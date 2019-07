Kniestrümpfe aus Nylon: Der verführerisch-coole Modetrend für den Spätsommer 2019

Keine Frage: am besten kommen die Kniestrümpfe zur Geltung, wenn Sie diese zu Kleidern kombinieren, die die Knie nicht bedecken. Ansonsten verschwindet der obere Bund unter dem Saum und der Wow-Effekt des Kniestrumpfes geht verloren. Was das richtige Schuhwerk angeht, so haben Sie die Qual der Wahl. Sowohl Sneakers als auch Slingbacks oder Plateau-Heels sehen zu Kleidern und Kniestrümpfen hinreißend aus.