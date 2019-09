Kleidung lagern: So verstauen Sie Ihre Sommerkleidung im Winter richtig

Duftsäckchen gegen Motten

Sie sind die größten Feinde bei der Lagerung von Sommerkleidung: Motten. Die kleinen ungebetenen Gäste ernähren sich gerne von den Kleidungsstücken, die Sie in den Winterurlaub geschickt haben. Motten fressen kleine Löcher in Kleidung, die in Schränken hängt oder auf Dachböden lagert. Ein einfaches Mittel hilft Ihnen dabei, die Tiere fernzuhalten: Mit Duftsäckchen aus Lavendel bekämpfen Sie Motten am besten. Hängen Sie die Säckchen einfach über die Kleiderbügel und verschließen Sie anschließend die Schranktüren. Falls Sie die Möglichkeit haben, öffnen Sie einmal im Monat die Türen des Schranks mit der eingelagerten Kleidung. Wenn Sie doch eine Motte sehen, können Sie direkt reagieren - allerdings erfordert dies große Gründlichkeit.

Schutz vor Nässe und Licht

Feuchte Kellerräume sollten Sie für die Lagerung von Kleidung nicht nutzen. Die Nässe greift Ihre Kleidung an und fördert die Schimmelbildung. Auch Licht kann zu einem natürlichen Feind von Textilien werden. Strahlt zum Beispiel die Sonne in ein Regal, in der Ihre Sommerkleidung überwintert, kann es zu Verfärbungen kommen, die Sie erst im nächsten Jahr bemerken. Es gilt die Regel: Trocken und dunkel lagern!

Schuhe und Accessoires richtig überwintern

Nicht nur Blusen und Kleider genießen im Winter eine Pause, sondern auch Schuhe und Accessoires werden aussortiert und für die Überwinterung vorbereitet. Sandalen lassen sich gut stapeln und High Heels am besten in Kartons unterbringen. Wichtig ist auch hierbei: Schuhe vorher gut zu säubern, damit sich Ablagerungen nicht über Winter festsetzen und den Schuh verfärben. Für elegante Slipper aus Leder verwenden Sie einen Schuhspanner, bevor Sie diese einlagern, um die Form beizubehalten. Bei Taschen gilt ähnliches: Hier eigenen sich Schutzbeutel aus Satin für die Lagerung besonders gut.