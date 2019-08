Kleidung für den Übergang: 4 stylische Modetrends für die Übergangszeit

Früh morgens ist es recht frisch, mittags wird es angenehm warm – was tragen wir also am besten bei diesem wechselhaften Wetter? Wenn es draußen weder warm noch kalt ist, dann ist es an der Zeit, die geliebte Übergangsjacke und leichte Schals aus den Tiefen des Kleiderschrankes hervorholen. Wir zeigen Ihnen vier stylische Modetrends für den Übergang, die Sie bei Wetterschwankungen nicht im Stich lassen.