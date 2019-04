Gespräche über Söhne mit deren Müttern beginnen meistens mit einem Seufzen. „Ach ja, ist deiner auch so widerspenstig in der Schule? So grobmotorisch? So verträumt?“ Ich könnte eine endlose Liste schreiben mit Eigenschaften, die Mädchen spielend erfüllen und die unsere Jungs zu Problembären der Evolution gemacht haben. Setzt man die Unterhaltung mit Jungs-Müttern fort, fällt irgendwann der aufmunternde Satz: „Das wird schon.“ Und: „Die bekommen die Kurve eben später.“ Ein kaum mehr hörbares „hoffentlich“ wird hinterhergeschoben. Ich erinnere mich an viele Momente, in denen ich solche Gespräche hatte und die Mütter von Mädchen beneidete, dann etwa, wenn mein Sohn neben der gleichaltrigen Tochter einer Freundin saß, die detailreich Menschen und Pferde zeichnete, und er ein paar schräge Striche aufs Papier warf und erklärte, dass das ein Ritter sei. Und klar denke ich über den Geschlechterunterschied nach, wenn ich morgens meinem achtjährigen Sohn beim Anziehen helfen muss, weil er seine Socken nicht anbekommt. Oder dann, wenn jedes Wort für die Hausaufgaben mit viel Drama und Geschrei aufs Papier gedrückt wird. Oh Boy! Ich war wirklich anders in dem Alter! Ja, natürlich auch ein Trotzkopf, aber schneller, geschmeidiger, lernbegieriger. Sicher habe ich auch schon darüber nachgedacht, dass wir unseren Söhnen weniger zutrauen als den Töchtern und ergo ihr Verhalten eine Self-fulfilling Prophecy ist. Ähnlich wie wir unseren Männern nicht zutrauen, mit einem Baby angemessen umzugehen (zu grobmotorisch, zu unsensibel).

Im Zeugnis meines Sohnes steht: „At times, Vincent engaged in classroom activities … with some encouragement and guidance, he was able to share his ideas and observations while experimenting with light and sound.“ Er ist in der dritten Klasse einer internationalen Schule. Mit kleinen Klassen und Support Teachers, die sich gesondert um die schwierigen Fälle kümmern. In seinem Jahrgang sind das ausschließlich Jungen. Da geht es nicht nur um Konzentration und Motorik, sondern auch um solche Dinge wie „how to make friends“. Hilfe! Ich hatte seit der Vorschule eine beste und mindestens fünf gute Freundinnen. Mein Mann versucht, mich zu beruhigen, er sei auch so gewesen. Ich mag das nicht glauben. Dass Jungs die Verlierer unserer heutigen Erwartungen an soziales Verhalten und damit auch unseres Wertesystems sind, weiß man spätestens dann, wenn zum wiederholten Male eine E-Mail der Lehrerin kommt, in der das aggressive Verhalten des eigenen Kindes moniert wird mit dem Hinweis, dass Tätlichkeiten an dieser Schule nicht geduldet werden. Dem würde jede Mutter erst mal zustimmen, oder? Meine Freundin Elisabeth, die im Chiemgau lebt, erzählte mal, dass sie sich dafür starkgemacht hätte, dass ihren Jungs auf dem Schulhof erlaubt wird, Holzpistolen mitzubringen und sich zu hauen. Ich habe daraufhin beschlossen, dass ein dem Klassenkameraden über den Kopf gezogenes Federmäppchen eine lässliche Sünde ist.