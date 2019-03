1 Chinakohl (etwa 500-600 g)

40 g Salz

1 L gefiltertes Wasser für die Gochugaru-Paste

50 g Gochugaru (koreanisches Chiliflocken-Gewürz)

120 g Lauch

50 g Rettich oder Radieschen

15 g frischer Knoblauch

40 g frischer Ingwer

1 TL Zucker

1 gehäufter TL Salz

Für die Sushi-Rollen

250 g Sushi-Reis

1-2 Spritzer Sushi-Essig

4-6 Nori-Blätter (aus getrockneten Algen) für Sushi

1 Sushi-Matte

Für die Sojasauce

60 ml Sojasauce

1 EL Kokosblütenzucker

½ Knoblauchzehe

Zubereitung

Den Chinakohl der Länge nach halbieren und in eine Schüssel legen, die so groß ist, dass er gerade hineinpasst. Das Salz in einem Liter gefiltertes Wasser auflösen und in die Schüssel schütten, gegebenenfalls noch etwas Wasser hinzufügen, bis der Kohl komplett davon bedeckt ist. Die Schüssel mit einem Deckel beschweren, sodass das Gemüse im Wasser durchziehen kann. Alles 24 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Für die Gochugaru-Paste den Lauch grob schneiden, den Sushi-Essig darunterrühren und abkühlen lassen. Ein Nori-Blatt auf die Sushi-Matte legen, eine Schöpfkelle Reis daraufgeben und ihn bis in die Ecken gleichmäßig verteilen und andrücken. In die Mitte großzügig die Kimchi-Masse geben und fest einrollen. Die Rolle in mundgerechte Stücke schneiden. Die Sojasauce mit Zucker und geriebenem Knoblauch anrühren und in einem separaten Schälchen dazu servieren.

