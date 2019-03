Für jede Bride to be gibt es neben dem Traummann nur einen Wunsch: Das perfekte Brautkleid zu finden. Das Designer-Duo Alexandra Roehler und Johanna Kühl von Kaviar Gauche eröffnete erst ihren Bridal Concept Store in München und weiß genau, wie die Trends in Sachen Brautmode für das Jahr 2018 aussehen So viel sei gesagt: Am liebsten möchten wir sofort dieses Jahr zum Altar schreiten...