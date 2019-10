Schal, einen Pullover oder eine Mütze aus Kaschmir anhatte, der kehrt so schnell nicht mehr zur reinen Wolle zurück. Nichts ist so zart und leicht, während es gleichzeitig so schön warm hält. Fröstelnden Freunden und Verwandten macht man in der kalten Jahreszeit mit Accessoires aus Kaschmir eine große Freude.