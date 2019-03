Karomuster für den Herbst

Alles neu macht der Herbst. Karomuster müssen nicht mehr in Braun- oder Grautönen daherkommen. Kommen wir an dieser Stelle zu Clueless zurück – für die ganz toughen unter Ihnen empfehlen wir das knallige Karomuster der 90er Jahre, am liebsten in den Farben Grün, Blau, Gelb oder auch Rot. Beim Styling hat man die Qual der Wahl: Während der All-Over Look ein wahres Statement setzt, ist die Kombination mit Karoblazer zur Cropped Denim ein lässiger Allrounder für den Alltag. Vor allem geht: Trauen Sie sich und feiern Sie gebührend das bunte Revival der 90er.