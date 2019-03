Karomäntel – so schön ist der Trend für den Frühling

Klar, wir lieben den klassischen Trenchcoat in Beige – aber im Karomuster ist er der Modetrend für den Frühling 2019. Die wichtigste Regel bei diesem Statement-Piece lautet: Wenn Sie den Trenchcoat geschlossen tragen, schnüren Sie ihn auch gerne zu. Das Besondere am Karo-Trenchcoat: Im Gegensatz zu dem Klassiker wirkt dieser in kurzer Variante nicht spießig, sondern lässig und elegant.