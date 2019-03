Kalter Hund

Zutaten

300 g Zartbitterschokolade

200 g Vollmilchkuvertüre

250 g Sahne

300 g Dinkelwaffelröllchen

100 g Butterkekse

50 g gehobelte und geröstete Mandeln

Zubereitung

Eine Kastenform mit Backpapier auskleiden. Die Sahne zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Schokolade und Kuvertüre zerkleinern und unterrühren, bis die Ganache (Creme aus Kuvertüre und Sahne) gleichmäßig und cremig ist. Die Schokoladencreme und die Kekse abwechselnd in die Form schichten, wobei die erste und die letze Schicht aus Schokolade bestehen sollte. Die Kastenform abgedeckt einige Stunden kalt stellen. Dann den Kuchen in kleine Würfel geschnitten als Konfekt in Papierförmchen reichen.

Folgen Sie Kerstin Brachvogel auch auf Instagram: curlew_and_dragonfly