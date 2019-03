Kalte Suppen: Rezepte für die heißen Tage

Erfrischend lecker und gesund! Da diese Suppe raw verzehrt wird, bleiben alle Vitamine und Nährstoffe erhalten. Guten Appetit!

Zutaten für 4 Portionen:

3 kleine Zucchini

1 Frühlingszwiebel

1 1/2 Zitronen

250 ml kaltes Wasser

1TL schwarzes Steinsalz

20 ml Agavendicksaft

100 ml Olivenöl

Zubereitung:

Die Zucchini waschen, schälen und in Stücke schneiden.Frühlingszwiebel waschen, putzen und in Ringe schneiden. Zitronen auspressen . Zucchini und Zwiebel mit Zitronensaft, 250 ml kaltem Wasser, 1 TL schwarzem Steinsalz (oder normalem) und 20 ml Agavendicksaft in den Mixer geben und pürieren. Anschließend 100 ml Olivenöl hinzugeben und mixen.

Die Suppe im Kühlschrank durchkühlen lassen und vor dem Servieren evtl. noch mit Salz abschmecken.

In Suppenschüsseln oder Gläser schöpfen und nach Geschmack mit Olivenöl, fein gehacktem Dill und scharzem Pfeffer bestreuen.