Die Nährstoffe der Kalettes können sich absolut sehen lassen: Kalettes enthalten beispielsweise doppelt so viel Vitamin B6 und die doppelte Menge an Vitamin C im Vergleich zu Rosenkohl. Zudem ist der Vitamin K-Gehalt sehr hoch, einem starken Antioxidans und Entzündungshemmer.

Kalettes sind ein Saisongemüse, das von November bis März gwekauft und verspeist werden kann.

Das Gemüse ist außerdem sehr leicht zuzubereiten: Ohne mühsames Zerkleinern kann es in einen Smoothie gemixt oder klein geschnitten in einen Salat gemischt werden. Außerdem kann man es kochen, dünsten oder blanchieren, aufgrund der zarten Blätter ist das leckere Gemüse in weniger als fünf Minuten gar.