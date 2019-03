Was denn nun, ist Kaffee gesund oder nicht? Früher galt der Konsum des koffeinhaltigen Getränks gemeinhin als ungesundes Laster. Seit einigen Jahren bescheinigen unterschiedliche Studien Kaffee gesundheitsfördernde Wirkungen. Britische Forscher wollen nun herausgefunden haben, dass regelmäßiger Kaffeekonsum sogar eine lebensverlängernde Wirkung haben kann.

Im Rahmen der Untersuchung, deren Ergebnisse im Fachmagzin "Annals of International Medicine" veröffentlicht wurden, wertete das internationale Forscherteam um Marc Gunter von der Internationalen Agentur für Krebsforschung die Daten von mehr als einer halben Million Menschen aus zehn europäischen Ländern aus der sogenannten EPIC-Studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), die den Einsfluss von Ernährung auf chronische Errkankungen untersucht, in Bezug auf Kaffeekonsum aus.