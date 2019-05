Kaffee-Alternativen: Diese Getränke sind echte Muntermacher

Nicht nur Koffein dient als Wachmacher, sondern auch Vitamin C. Gemeinsam mit der Schärfe des Ingwers sorgt es für einen richtigen Kreislauf-Push und schenkt Ihnen morgens die benötigte Energie. Zusätzlich sind Ingwer und Zitrone super für das Immunsystem und regen den Stoffwechsel an. So macht der Tee nicht nur wach, sondern auf Dauer auch schlank – zwei Fliegen mit einer Klappe also.