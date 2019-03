Keine geringere als Oscar-Preisträgerin Julianne Moore ist das Testimonial für die von Modefotograf Rankin inszenierte Werbekampagne der Premium-Marke Florale by Triumph, die die Thematik der modernen Frau in den Fokus setzt. Wir freuen uns nicht nur über Julianne Moore als Gesicht der Kampagne, sondern auch über die schönen Kreationen der Kollektion und sind schon jetzt in das eine oder andere Stück verliebt!

Zur Ankündigung sagte Julianne Moore begeistert: "Florale by Triumph steht für alles, was ich mir für meinen eigenen Stil wünsche – die Modelle sind elegant und zeitgemäß, und ich fühle mich darin wunderschön. Die Kollektion ist einfach atemberaubend. Ich freue mich sehr, jetzt zur Triumph-Familie dazuzugehören."