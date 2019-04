Judi Dench: erstes Tattoo mit 81 Jahren

Als erster weiblicher M durfte Judi Dench bei der Gala mit James-Bond-Motto zum 60. Geburtstag des The Duke of Edinburgh's Award in Buckinghamshire natürlich nicht fehlen. Adleraugen entdeckten beim Champagnerempfang den brandneuen Armschmuck der Grande Dame des britischen Kinos: Judi Dench hat seit Neustem ein kleines Tattoo!