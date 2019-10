John Paul DeJoria: Der Mitbegründer von Paul Mitchell im Interview

Madame: Wie gefällt Ihnen Ihre Frisur heute?

John Paul DeJoria: Ich liebe sie! Mit Gel und glatt zu einem Zopf zurückgenommen – so trage ich meine Haare schon seit 39 Jahren und bin sehr zufrieden damit.

Warum sind gerade Frauen oft unglücklich mit ihrem Look?

Ich glaube nicht, dass das an einer generellen Unzufriedenheit liegt, sondern daran, dass Frauen sich gerne verändern. Das ist etwas sehr Positives. Sie sind viel kreativer als die meisten Männer und machen ihre Frisur von vielen Faktoren abhängig wie Trends oder auch Jahreszeiten. Sie verändern sich, wie sich Haartrends verändern. Auch der Zeitgeist verändert sich.

Bedingt der Zeitgeist die Frisurentrends?

Nein, genau andersherum. Das voluminöse Haar in der Disco-Ära der 80er ist da ein gutes Beispiel. Bereits in den 70ern gab es diese Tendenz, die Frisuren waren somit dem Zeitgeist voraus. Menschen spüren, dass Veränderung in der Luft liegt und drücken das über ihre Haare aus.

Apropos Veränderung: Wenn ich einen neuen Look will, wie finde ich heraus, was mir stehen könnte?

Am besten, man lässt sich professionell beraten. Es macht keinen Sinn, mit einem Celebrity-Foto zum Friseur zu gehen und denselben Look zu wollen. Eine Frisur sollte die eigene Persönlichkeit herausstellen und nicht andere imitieren.

Wie finde ich einen guten Friseur oder Haarsalon?

Man kann sich verschiedene Salons ansehen und den Friseuren bei der Arbeit zuschauen. Ein guter Friseur ist nicht unbedingt der, der im schicksten oder teuersten Salon arbeitet. Er sollte seinen Kunden zuhören und nicht nur vor sich hin plaudern. Man muss viel ausprobieren, bis es ein Match gibt.