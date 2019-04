John Galliano wird Kreativchef bei Maison Martin Margiela

Drei Jahre ist es her, dass John Galliano in einem Pariser Bistro volltrunken in eine rassistische und antisemitische Schimpftirade verfiel - und dabei von entgeisterten Gästen mit Handykameras gefilmt wurde. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Dior warf Galliano nach 15 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit raus, der Star-Designer musste vor Gericht und in den Entzug. Einer der besten Modeschöpfer unserer Zeit wurde über Nacht zur Persona non grata, selbstverschuldet und völlig zu Recht.

Jetzt bekommt der reumütige Sünder eine zweite Chance. Drei Jahre lang hat John Galliano die Füße still gehalten, eine Saison bei Oscar de la Renta mitgearbeitet, war Kreativchef eines russischen Kosmetik-Herstellers, hat Seminare an seiner Alma Mater Central Saint Martins in London gegeben.

Renzo Rosso, zu dessen Konzern das Label MMM gehört, bezeichnete John Galliano als "unbestritten eines der größten Talente aller Zeiten, ein einmaliger und außergewöhnlicher Modeschöpfer, der die Modewelt immer herausgefordert und erneuert hat". Und das ist er. Niemand kann John Galliano sein unfassbares Talent für außergewöhnliche Mode absprechen.

Was auf den ersten Blick erst einmal unerwartet scheint, ist in Wirklichkeit eine Win-Win-Situation: Galliano braucht ein Modehaus, das ihm eine zweite Chance gibt, und zwar nicht irgendeines, sondern ein Haus, das bereit ist, dem enfant terrible seinen Namen und seine Geschichte anzuvertrauen. Und MMM braucht frische Ideen und neuen Input, um neue Generationen von Käufern zu erreichen, die MMMs glorreiche Zeiten in den 90ern nicht miterlebt haben.