Jennifer Lopez bei Versace: Comeback des Dschungel-Kleids

Mailand Fashion Week: Comeback des Dschungel-Kleids

Als Sängerin Jennifer Lopez bei der Emmy-Verleihung 2000 in einem grünen Kleid von Versace über den roten Teppich schritt, glühte das Internet. Jeder wollte das Dschungel-Kleid sehen und kurze Zeit später führte Google die Bildersuche ein. Was ein Erfolg. Für die Frühjahr und Sommer 2020-Kollektion widmete Designerin Donatella Versace dem begehrten Kleid eine ganze Kollektion.

Inspiriert durch den Dschungel-Print des Original-Kleids, entwarf die Designerin Blazer, Mäntel und Röcke mit dem Palmenblatt-Motiv. In verschiedenen Grüntönen, in Batik-Optik und im schimmernden Pailletten-Look. Vinyl-Trenchcoats in Grün und grafische Korsagen komplementierten die Outfits. Versace ist vor allem für die Betonung der weiblichen Figur bekannt und so spielte die Designerin auch in dieser Kollektion wieder mit taillierten Röcken und Cut-Outs an Dekolleté und Hüftbereich und machte die Looks so noch aufregender.

Hommage an Gianni Versace

Donatellas Bruder Gianni Versace liebte die Verarbeitung von schwarzem Leder und designte einst ein schwarzes Kleid mit Schnallen für seine geliebte Schwester. In Erinnerung an den 1997 ermordeten Designer verwendet Donatella seitdem das schwarz eingefärbte Naturmaterial auch in ihren Kollektionen. Dieses Mal an Oversize-Blazern mit Schulterpolstern und schlichten Lederjacken. Die restliche Kollektion formte sich um das zentrale Thema Dschungel herum: Schwarze Blazer-Kleider, Jeansjacken und enge Bleistiftröcke waren zu sehen.