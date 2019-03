Jeansjacken Makeover: So tragen wir den Denim-Liebling im Sommer

Egal ob Looks mit Vintage-Flair und Stonewashed-Effekt, der gemütlicher Oversize-Schnitt oder dunkelblauer Baumwoll-Denim, handverziert mit bunten Stickereien: Jeansjacken bekommen diesen Sommer ein (übertriebenes) Makeover und ziehen damit alle Blicke auf sich. Hierbei vor allem wichtig: Bloß keine älteren Modelle in den Altkleidersack entsorgen, sondern DIY nach Lust und Laune aufpimpen. Drei Trends stechen hierbei besonders heraus, was auch das Nutzverhalten auf Pinterest aufzeigt: White Lettering, Boho-Chic und Patches – ein Look schöner als der andere!