Jean Paul Gaultiers letzte Prêt-à-porter-Show

Ein Spektakel! In seiner letzten Prêt-à-porter-Show blickte Jean Paul Gaultier auf 38 Jahre seiner Karriere zurück und ließ seine Models in einer inszenierten Miss-Wahl in bestimmten Kategorien über den Catwalk flanieren. Und so traten die Models in Rubriken wie Miss Redactrice De Mode, Miss Vintage oder Miss Lucha Libre gegeneinander an - zu guter Letzt wurde dann im atemberaubenden Finale mit 70 Models auf einer Bühne die Miss Jean Paul Gaultier 2015 gewählt. Wir zeigen Ihnen hier die spektakulärsten Bilder.