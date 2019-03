Japanische Beauty-Produkte: Die 5 schönsten Brands

Auch die Marke Shiseido hat in Japan eine lange Tradition: Als erste typisch westliche Apotheke in Tokio trat der Name Shiseido 1872 erstmals in Erscheinung. Von Anfang an war es der Beauty-Brand wichtig, wirksame Produkte zu entwickeln, die die Menschen noch schöner machen. Was Shiseido wörtlich übersetzt bedeutet? Shi = Ressourcen, Sei = Leben, Do = Haus.