Japan Reise: Auf den Spuren von Designer Issey Miyake

Er hält sich in der Öff entlichkeit stets im Hintergrund, lebt so zurückgezogen, dass er auch an Presseterminen wie diesem nicht teilnimmt. Seine Produkte sollen für sich sprechen, nicht durch Personenkult an Wert gewinnen. Genauso funktioniert auch das Marketing des Hauses: keine Werbekampagne, ob für seine Düfte oder Mode, auf der ein bekanntes Gesicht zu sehen ist. Weder seins noch das eines Prominenten. Wer Issey Miyake trägt, soll Freude spüren und dabei selbst zum wichtigsten Menschen werden.

Die Düfte und Inspiration von Issey Miyake

Optimismus in die Welt zu bringen, das war für ihn der Antrieb, überhaupt Mode zu machen. Gleichzeitig half ihm positives Denken, traumatische Kriegserlebnisse zu bewältigen. Issey Miyake war sieben Jahre alt, als über seiner Geburtsstadt Hiroshima die Atombombe fiel. Seine Mutter starb an den Folgen der radioaktiven Strahlung, er selbst ist bis heute gesundheitlich beeinträchtigt. Mit seiner Mode – bekannt wurde er vor allem durch die legendären plissierten Kleider – wollte er die Fröhlichkeit zurückbringen. Miyakes Blick ist stets nach vorn, in die Zukunft gerichtet, seine Entwürfe sind futuristisch, seine Wurzeln dabei aber immer eng verbunden mit der Natur. In Japan ist die Liebe zur Natur in unzähligen Kunstformen erlebbar. In der Poesie wird diese Zuneigung "Haiku“ genannt. Die traditionellen Dreizeiler, die dem Leben und der Schöpfung huldigen, gelten als weltweit kürzeste Gedichtform. Die Volkskunstbewegung "Mingei“ dokumentiert die Poesie in der Handwerkskunst – göttliche Töpfer- und Webkunst, die nur in echter Handarbeit und nicht durch Maschinen entstehen kann. Dadurch soll die Schönheit der einfachen Dinge bewahrt werden. In Issey Miyakes Designmuseum "21-21 Design Sight“ in Tokio gab es dazu kürzlich eine Ausstellung.

Das Museum gründete Miyake im Jahr 2007 mit seinem Freund, dem großen japanischen Architekten Tadao Andō. Schon immer hatte der Modedesigner eine enge Verbindung zu Kunst und Architektur. Als einer der Ersten zeigte er eine Modenschau im Museum. Von seinen Parfums gab es bereits Kunsteditionen wie mit Ettore Sottsass und Shirō Kuramata, noch bevor andere Mitbewerber überhaupt daran dachten. Issey Miyake ist ein Visionär, angetrieben von einer unbändigen Neugier bewegt er sich abseits der ausgetretenen Pfade. „In seiner Begeisterungsfähigkeit ist Issey bis heute wie ein Kind“, erzählt Marie Chalmel mit leuchtenden Augen. Die Worte, die seine Mitarbeiter am häufigsten von ihm hören, lauten deshalb: "Überrascht mich!“ Genau das passiert, wenn man auf der kleinen Kunstinsel Naoshima ankommt. Sie überrascht an allen Ecken und ist ein Wegweiser zur Seele Issey Miyakes, denn auf der 14 Quadratkilometer großen Insel sind die kreativen Grundpfeiler seiner Arbeit vereint – Kunst, Natur, Neugier, Respekt. Überall sind Artefakte verteilt: Rund um das kleine Dorf, am Strand und auf Grashügeln findet man Installationen und kleine Museen, mal gut sichtbar, mal sehr versteckt.