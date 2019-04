"Das war der siebte Himmel“, freut sich Vogler noch heute. "Viele Menschen haben Angst vor der Welt, die kapseln sich lieber ab und richten sich in ihrer kleinen Umgebung ein, denken, dass Ausländer weniger wert sind als sie selbst. So eine Einstellung finde ich nicht verhandelbar.“ Er hält es mit Goethe, der Toleranz nur als eine Brücke zur Akzeptanz bewertete. "Eine andere Lebensweise ertragen reicht nicht“, so Vogler. "Man muss sie auch verstehen wollen. Unsere Musikerwelt ist von jeher eine ideale Weltgesellschaft. Mit den unterschiedlichsten Meinungen, Kulturen, Geschichten. Wir haben eine gemeinsame Sprache, die Musik, und ein tiefes Verständnis füreinander. Das andere ist dabei das Spannende.“ Die Kellnerin rückt mit der Vorspeise an. Auf dem Teller großzügige Lagen Parmesan über deutschem Spargel. Seine Frau, eine Chinesin und Geigerin, hat der Cellist in den USA kennengelernt. Niedergelassen haben sich die beiden in Manhattan. "Die erste Zeit in New York war so schön, weil ich nicht so viel gearbeitet habe. Davor hab ich geackert wie eine Maschine, musste immer funktionieren. Zehn Jahre voller Konzerte, Gremien, Lehrertätigkeit.“ In New York habe er es genossen, mal nichts im Kalender stehen zu haben.

Er stellte sich die große Frage: "Was will ich überhaupt in meinem Leben in der Musik erreichen?“ Zweifel am Cello hat es nie gegeben. New York habe ihm gezeigt, wie gut es sei, im Jetzt zu leben. Seine beiden zwölf und 15 Jahre alten Töchter – selbstredend, dass sie Violine spielen, seit sie sechs sind – fühlen sich wie New Yorker, er spricht deutsch mit ihnen, seine Frau chinesisch. Im Sommer verbringen sie ein paar Wochen in China und einige Wochen in Deutschland. Wie kommt er, der zwei Drittel des Jahres um die Welt reist, mit der häufigen Abwesenheit von der Familie klar? "Wenn ich nach Hause zurückkehre, muss ich aufpassen, dass ich nicht versuche, alles zu bestimmen. Da brauche ich immer kurz, um herunterzukommen.“ Sein Berufsalltag sehe ja so aus, sagt er fast entschuldigend, dass er alles für sich allein entscheiden könne. Das sei ein großes Glück. Für die Kinder sorge hauptsächlich seine Frau. Das sei aber nie ein Kampf zwischen ihnen gewesen. „Sie ist zwar auch eine Bühnenperson, braucht das aber nicht jeden Tag“, und sie sei phänomenal ausgeglichen.