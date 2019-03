Jahreshoroskop 2019: Zwilling

Ob es am Winter liegt oder Ihr Immunsystem momentan einfach nicht ganz auf der Höhe ist — die erste Jahreshälfte werden Zwillinge immer wieder von kleinen, gesundheitlichen Rückfällen geplagt. Was Sie da aufmuntern kann? Essen. Zum Glück laden die ersten Sonnenstrahlen im Frühling Ihre Akkus wieder auf und Sie haben Spaß an Sport. Auch einer neuen Ernährungsweise stehen Sie ab dem Sommer offen gegenüber. Im Winter kommen Sie um einen sogenannten Winterblues allerdings nicht drum rum. Was da hilft? Sich mit Freunden und netten Menschen umgeben! Dann geht es Ihnen schnell besser.