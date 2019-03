Jahreshoroskop 2019: Widder

Für Vergebene:

Der Widder zeigt Anfang des Jahres seine Hörner: Wie bei einer Achterbahnfahrt geht es mit den Gefühlen und Emotionen drunter und drüber. Es wird sich mit dem Partner gestritten, versöhnt, geliebt und wieder gestritten. Erst ab März legt sich der Beziehungstrubel langsam wieder — und spätestens im Mai liegen Sie und Ihr Partner sich wieder wie frisch Verliebte in den Armen. Die gemeinsame Zeit fühlt ich dann so intensiv an wie nie zuvor. Sowohl mental als auch körperlich ...

Für Singles:

Singles haben eine wahnsinnige Ausstrahlung, der niemand widerstehen kann. Genießen Sie in der ersten Jahreshälfte Ihr Single-Leben und vollen Zügen. Denn schon im Sommer kann es bereits vorbei sein: Eine neue Liebe verdreht Ihnen Kopf. Und es könnte sich etwas wirklich Festes daraus ergeben! Eifrig werden Pläne für die Zukunft geschmiedet, vielleicht ist er wirklich der Richtige?! Lassen Sie sich von etwas Distanz im Herbst nicht davon abbringen, weiter an Ihrer neuen Liebe festzuhalten. Im November zahlt sich das Dranbleiben aus!