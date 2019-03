Jahreshoroskop 2019: Waage

Auch, wenn Ihre Geduld zu Jahresanfang stark auf die Probe gestellt wird, durch gute Vernetzung und Ihr rhetorisches Geschick, meistern Sie kleine Rückfälle perfekt. Was Sie stehts unter Beweis stellen müssen: Ausdauer, Fleiß und Disziplin — nur so kommen Sie an Ihr berufliches Ziel. Verlegen Sie große Investitionen direkt auf den Jahresanfang oder den Dezember. Mitte des Jahres sitzt das Geld nicht ganz so locker, Sparen ist angesagt.