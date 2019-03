Jahreshoroskop 2019: Stier

Für Vergebene:

Der Stier will mal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Bis Mitte Mai herrscht Unruhe in Ihrer Beziehung: Schatzi möchte mal wieder nicht das, was Sie möchten. Geben Sie in solchen Situation öfter mal nach und legen Sie den Fokus auf die Dinge, die Sie verbinden. Reden ist gold! Auch wer bereit für Kompromisse ist, kommt seinem Partner entgegen. In der zweiten Jahreshälfte glätten sich die Wogen — Sie und Ihr Partner schweben auf Wolke Sieben und blicken gemeinsam in eine rosige Zukunft. Baby? Haus? Hochzeit? Alles ist in der zweiten Jahreshälfte möglich!

Für Singles:

Wow, Singles genießen ein Jahr voller Aufmerksamkeit! Mit ihrer offenen Art fällt es Stier-Singles ganz und gar nicht schwer, auf Menschen zuzugehen. Sie sind für jede Unterhaltung offen, tauschen sich gerne über Gott und die Welt aus und sind immer komplett ausgebucht. Bis November. Denn dann stehen die Chancen gut, sich zu verlieben — und zwar so richtig. Alles, was Sie dafür tun müssen? Nichts! Lassen Sie sich überraschen ...