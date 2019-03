Jahreshoroskop 2019: Steinbock

Für Vergebene:

Der Start in das neue Jahr beginnt etwas holprig und nicht wie erwartet. Aber keine Sorge – ab Februar läuft Ihr Liebesleben auf Hochtouren und Venus sorgt für ein ereignisreiches Sexleben und intensive Gefühle. Ab April wird es dann wieder ein wenig schwierig, Streitereien erschweren den Beziehungsalltag. Doch schon im Sommer und September/Oktober geht es wieder leidenschaftlich daher – das Zusammensein mit Ihrem Partner können Sie in vollen Zügen genießen.

Für Singles:

Auch Singles erwartet im Februar ein wundervolles Sexleben – Augen also offen halten. Sie ziehen mit Freunden um die Häuser und flirten, was das Zeug hält. Eine feste Beziehung kommt für Sie erstmal nicht in Frage. Ab November sorgt Venus dafür, dass Sie Ihre kühle Seite ablegen: Die Chancen für eine neue Liebe stehen sehr gut!