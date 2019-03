Jahreshoroskop 2019: Löwe

Vorsicht ist im Sommer geboten. Denn dann kann es passieren, dass eine Sommergrippe den sonst so robusten Löwen aus der Bahn wirft. Lassen Sie den Sommer also ruhig angehen. Mit Einzug herbstlichen Kälte, kann es sein, dass sich auf einmal auch die Blase und Niere melden. Was da hilft: Zugluft meiden und den Rücken immer schön warm halten.