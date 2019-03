Jahreshoroskop 2019: Krebs

Für Vergebene:

Wer noch feuchtfröhlich mit seinem Partner das neue Jahr begossen hat, wird sich im Januar mit einigen Beziehungskonflikten auseinander setzen müssen. Doch wie aus jeder Krise gehen auch Sie und Ihr Partner aus den Streitigkeiten gestärkt hervor. Bis zum Spätsommer kommt Ihnen Ihre Beziehung dann vor, wie ein Traum. Und auch, wenn im September einige alte Wunden wieder aufgerissen werden — stehen Sie über den Dingen. Im Dezember erwartet Sie das krönende Highlight: Sie und Ihr Partner sind sich so nah wie nie zuvor.

Für Singles:

Single-Krebse sind 2019 bereit für einen Neuanfang. Auch, wenn sich dieser erst Mitte des Jahres ankündigt: Bei einem Menschen fühlen Sie sich so geborgen, dass Sie am liebsten sofort den nächsten Schritt machen möchten. Körperlich und emotional bietet die zweite Jahreshälfte dann sehr viel Nähe. Genau das, was Sie brauchen.