Jahreshoroskop 2019: Jungfrau

Steckt da etwa ein Hypochonder in Ihnen? Sie machen sich ständig Gedanken um Ihre Gesundheit, dabei besteht gar kein Grund dazu. In der ersten Jahreshälfte sind Sie in Topform und so fit wie nie. Im Hochsommer heißt es dann: Urlaub machen! Den brauchen Sie auch, denn so langsam machen Sie schlapp. Entschleunigung lautet das Zauberwort. Schonen Sie Ihre Kräfte auch im weiteren Verlauf des Jahres. So sind Sie auf der gesundheitlich sicheren Seite.