Was bedeutet DSC? In der Regel fahren wir mit eingeschaltetem DSC was bedeutet, dass wenn ein Auto aufgrund nasser oder rutschiger Fahrbahn auszubrechen droht, DSC blitzschnell reagiert und gegensteuert. Die Motorleistung wird hierbei gedrosselt und die Räder einzeln abgebremst. Schaltet man die Funktion nun aus, so lässt sich das Auto nur noch schwer oder gar nicht mehr steuern. Fährt man im schnellen Tempo nun über eine glatte Fahrbahn, so dreht das Heck weg und das Auto droht sich zu drehen. Der Profi kann das Auto im Saum halten und beginnt zu „driften“. Driften ist ein Querfahren des Autos, bei dem die Räder durchdrehen – auf Eis passiert das schneller als erwünscht. Ziel des Ganzen ist es jedoch, das Auto wieder in die richtige Bahn zu lenken, ohne dass man sich beim Hin-und-Her-Drehen des Lenkrads die Arme verrenkt.

Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an

Beim Driften auf dem Eis kommt es nicht darauf an, wie schnell man fährt, sondern die richtige Geschwindigkeit zu erreichen und vor allem zu halten. Auf verschiedenen Tracks haben wir gelernt, wie sich der Winkel von Kurven mit der Geschwindigkeit verhält: Vor der 180 Grad- Kurve gilt: Fuß auf die Bremse! Beim Fahren aus der Kurve hingegen, darf auf das Gaspedal getreten werden, das Lenkrad sollte jedoch ruhig gehalten werden. Hierbei entdecken wir die erste Schwierigkeit: Gegensteuern ist gar nicht so einfach, wie es klingt.