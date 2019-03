Noch heute assoziiert man Jackie Kennedy Onassis nicht nur mit großer Tragik, sondern vor allem mit dem Glamour des alten Hollywoods. Jeder ihrer Looks war perfekt, genauso wie ihr stetes Lächeln und die wachen Augen. Diese Art von Auftritt erfordert Disziplin und Hingabe. Nicht umsonst galt sie bis ins höchste Alter als Schönheitsikone.

Natürlich sind nicht jeder Frau die Gene vergönnt, eine First Lady derart natürlich zu verkörpern. Vielen fehlt der nötige Hang zum Perfektionismus und den aller meisten wohl auch ein Präsident zum Ehemann. Dennoch kann es nicht verkehrt sein, sich an Jackie Kennedy Onassis ein Beispiel in Sachen Schönheit zu nehmen.