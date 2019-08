It's Versace: So sprechen Sie Designernamen richtig aus

Folgendes Szenario: Sie haben sich gerade ein neues Kleid gekauft und Ihre beste Freundin fragt, von welcher Marke das traumhafte Stück ist. "Jhee-von-shee", sagen Sie und ihre Freundin versteht gar nichts mehr. Dass Designernamen in der Praxis anders ausgesprochen werden, als viele vermuten, ist kein Geheimnis. Gerade die französischen Labels bereiten häufig selbst Modeexperten Kopfzerbrechen.

Die Art, wie der Name vieler Labels betont wird, hängt auch von der Aussprache eines Landes ab. So tun sich zum Beispiel die Bewohner der USA sehr schwer damit, die Marke "Versace" richtig zu prononcieren. Generell ist bei jedem Label das jeweilige Herkunftsland zu beachten. So ist zum Beispiel der Name der amerikanischen Modefirma Ralph Lauren an den weiblichen Vorname Lauren angelehnt. Er hat nichts mit der italienischen Schauspielerin Sophia Loren zu tun und wird doch immer wieder so ausgesprochen.

Ebenfalls oft verwechselt wird das französische Modehaus Hermès mit dem Paketlieferanten Hermes. Der einzige Weg, bei dem sich diese beiden kreuzen, ist vielleicht, wenn Hermes Ihnen ihre neue Hermès "Birkin Bag" liefert. Ansonsten haben sie eher wenig gemein, denn das Modehaus spricht man "Air-mez" aus.

Das Modehaus Versace gab sich besonders große Mühe, der ständigen Falschaussprache ein Ende zu setzen. Designerin Donatella Versace postete ein Video auf Instagram, in dem sie der Welt erklärt, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht: