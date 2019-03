It-Bags: Das sind die meist verkauften auf der Welt

Manche Taschen sind einfach absolut zeitlos und gehören in jeden Kleiderschrank. It-Bags sind absolut im Trend und heiß begehrt, weshalb wir am liebsten jede der Schätze unser Eigen nennen würden. Sie machen jedes Outfit zu etwas besonderem und erfüllen Ihre Trägerin mit einer größeren Freude als eine große 4-Käse-Pizza es je tun könnte.

Kein Wunder, dass so manch einer bereits in Taschen, anstatt in Aktien investiert, schließlich gelten manche Schätze unter ihnen als attraktive Geldanlage. Vestiaire Collective veröffentlicht zum fast 10-Jährigen Bestehen den Global-Bag-Exchange-Index und offenbart die 25 meistverkauften it-Bags der letzten Jahre.

Grund genug für uns, die VC Gründerin Fanny Moizant ein paar Geheimnisse zu entlocken...