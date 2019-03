Dieses Gemüse lässt Sie klammheimlich zunehmen

Tatsächlich gibt es aber in der bunten Gemüsevielfalt eine Sorte, die ganz und gar nicht so gesund ist. In einer Langzeitstudie der amerikanischen Elite-Uni Harvard untersuchten Forscher 20 Jahre lang die tägliche Ernährung von ca. 130.000 Menschen inklusive regelmäßiger Gewichtskontrollen. Eines der überraschendsten Ergebnisse dieser Langzeitstudie war, dass Menschen, die trotz hohen Gemüsekonsums an Gewicht zunahmen, dieses eine Natur-Lebensmittel viel auf dem Speiseplan hatten: Mais!

Für Ökotrophologen keine News: Dass Mais einen hohen Zucker- und Stärkegehalt und damit einen hohen glykämischen Index vorweist, ist lange bekannt. Ähnliche Effekte ließen sich auch bei Erbsen nachweisen, und dass Kartoffeln nicht zum Abnehmen geeignet sind, ist auch nicht neu. Mais verursachte der Studie zufolge jedoch die höchste Gewichtszunahme.

Eine Gewichtsabnahme konnten die Forscher bei Menschen entdecken, die viel ballaststoffreiches Gemüse zu sich nahmen: so eignen sich beispielsweise alle Kohlsorten (wie Grünkohl, Wirsing, Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, etc.) und grüne Bohnen zum langfristigen Abnehmen.