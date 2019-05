Dass die 70er Jahre zurück sind, haben die Designer auf den Laufstegen der diesjährigen Herbst-/Winterkollektion 2019/20 mit ihren Entwürfen eindrucksvoll bewiesen. Brauntöne, Retro-Schnitte und -Materialien stehen in der kommenden Saison im Fokus der Damenoberbekleidung und bringen uns das wilde Jahrzehnt zumindest stilistisch zurück. Ein New Yorker Designer bringt es auch mit seiner Accessoire-Kollektion auf den Punkt: Michael Kors. Mit der Neuinterpretation des Modells The Bancroft werden die Siebziger auch auf den Lieblings-Begleitern aller Frauen wiederbelebt.