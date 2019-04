MADAME.de: Seit 2009 verwenden Sie in jeder Ihrer Kollektionen traditionelle Handwerkstechniken aus Moldawien und Rumänien. Hat die Arbeit mit Ihnen das Leben der rumänischen Handwerkerinnen verändert?

Isabell de Hillerin: Die lange Zusammenarbeit mit den Weberinnen und Strickkünstlerinnen beeinflusst nicht nur meine Arbeit stark, es ist auch besonders toll zu sehen, wie es das dortige Interesse an den traditionellen Techniken wieder steigert und dem Handwerk eine moderne Note verleiht. Die Frauen haben ein eigenes Einkommen, es wurden Workshops für Kinder initiiert, die Medien berichten darüber und ein aussterbendes Handwerk wird so auf eine moderne Art am Leben erhalten. Da ich Rumänische Wurzeln habe freut mich das sehr. Viele der Arbeiten entstehen in abgelegenen Dörfern in denen es teils kein fließend Wasser gibt, jedoch können wir skurrilerweise dank Skype eng zusammenarbeiten.

Was können wir von dem Leben der Moldawier und Rumänen lernen?

Sowohl in Rumänien als auch in Moldawien wird der Gastfreundschaft ein extrem hoher Stellenwert gegeben. Ich wurde immer sehr herzlich empfangen. Vor allem aber inspiriert mich die Tatsache, dass man sich dort über die Dinge freut, die man hat und nicht über das ärgert, was man nicht hat.

Was haben Sie sich zuletzt gekauft?

Ein Paar spitz zulaufendende, schwarze Schürschuhe aus Leder von Lloyd. Passt immer, man ist aber nie overdressed.