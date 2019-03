Madame.de: Nespresso setzt mit dem Hashtag #thedifferenceshemakes ein Zeichen zu der Kampagne. Was verbindest du persönlich mit dem Hashtag?

Nilam Farooq: In erster Linie verbinde ich mit dem Hashtag die Kampagne von Nespresso und die Geschichte dahinter. Unabhängig davon ist der Hashtag natürlich in aller Munde, dahinter steckt vor allem female empowerment, was sich hier speziell auf das Nachhaltigkeitsprogramm und den Kaffee-Farmerinnen bezieht. Dennoch geht das Thema uns alle etwas an.

Was genau verbirgt sich hinter dem Nespresso Nachhaltigkeitsprogramm?

Dahinter verbirgt sich definitiv eine Win-win-Situation. In der Regel stehen die Männer auf Plantagen in erster Reihe, die in den meisten Fällen nicht mal Ruhm und Ehre dafür abgreifen. An zweiter Stelle stehen die Frauen. Das ist nicht ganz fair und im Hinblick auf die Frauen und Männer-Verteilung auch nicht ganz richtig, dass es nur(!) Männer sind. Bei Nespresso geht es darum, die Frauen zu bestärken, dass auch sie an vorderer Stelle stehen zu können. Obendrauf gibt man Leuten das Wissen mit, nachhaltig zu produzieren und den Gewinn für einen selbst zu ermitteln. In Statistiken habe ich gelesen, dass Frauen wenn Sie die Chance haben sich weiterzubilden, diese ohne Überlegen annehmen. Man tut also auch etwas für sich selbst. Und das Ergebnis ist nachhaltiger Kaffee.

Du hast mal erzählt, dass dich die Geschichten starker Frauen inspirieren. Hast du ein Beispiel für uns?

Ich kann ehrlich gesagt keine bekannte Frau nennen, da gibt es auch zu viele. Für mich persönlich ist es meine Mama. Natürlich nicht nur, weil sie eben meine Mama ist, sondern auch wegen ihrer Lebensgeschichte. Sie hat sich komplett eigenständig ein Leben aufgebaut und einen Mann kennengelernt, der aus einer komplett anderen Kultur kam und womöglich auch eine ganz andere Vorstellung vom Leben hatte. Sie hat sich stets eingestanden, ihr Leben zu leben, von diesem er gerne ein Teil sein darf, aber unabhängig bleiben möchte. Deshalb ist meine Mama in meinen Augen eine wirklich starke Frau.

Tolle Geschichte! Dann sag uns doch mal, welche drei Eigenschaften eine starke Frau ausmachen. Eine starke Frau ist …

… menschlich, verletzlich und bestimmend.

Zurück zum Pink Latte und Nespresso: Wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee?

Ich trinke sehr viel Kaffee. Ich bin der Typ „Viel-Milch-mit-wenig-starkem-Kaffee-Trinker“, also Richtung Latte Macchiato. Am liebsten mit Hafermilch.