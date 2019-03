Wenn ich den Film sehe und die Leute wiedertreffe, dann komme ich in die Rolle sehr schnell wieder rein. Der Film ist so stark und intensiv, dass nicht nur die Leute mich anders sehen, sondern auch ich mich selber. Das ist schon sehr komisch, was alles in dich hineinprojiziert werden kann.

Wenn dein Name fällt, dann zieht man schnell die Verbindung zu den Komödien und Coming-of-Age-Filme…

Ja, genau! (muss grinsen)

Wenn man all das einmal Revue passieren lässt, was war für dich deine größte und aufregendste Rollenerfahrung?

In Napola konnte ich das erste Mal eine wirklich große Charakterrolle in einem Kinofilm spielen. Dann ging es mit neuen Herausforderungen weiter.

Man muss sich auch immer weiter entwickeln.

Viele Entwicklungsschritte konnte ich selber gar nicht planen. Da stehen Leute hinter, die mir ein Image verschafft und mir Wissen angeeignet haben, dafür bin ich sehr dankbar.

Du bist ja durch die Netflix-Serie Sense8 auch international sehr bekannt geworden. Das ganze wird auf Englisch gedreht – gab es da zunächst Sprachbarrieren?

Ja, da bin ich viel gehemmter. Die Maßstäbe sind ganz anders und du musst so schnell wie möglich mit den Leuten warm werden. Das heißt, du musst als Mensch viel kommunizieren, damit alles gut läuft. Gottseidank habe ich mit einem Team zusammengearbeitet denen es egal war, wenn ich Sätze falsch formuliert habe – keiner ist perfekt! Um etwas gemeinsam zu erreichen, muss man Zeit und Geduld investieren. Um am Ende sind es dann Freunde geworden.

Also lernst du am Set auch „Freunde fürs Leben“ kennen?

Die Formulierung finde ich etwas schwierig, das kann schnell falsch verstanden werden. Ich habe „Gleichgesinnte“ gefunden, also auch Menschen, die etwas Neues und Aufregendes machen möchten und sich von ihrer Vision nicht abbringen lassen. Auf Dauer kann vieles langweilig werden. Am Anfang gibt es Sachen, auf die man sich spezialisiert, aber dann will man sich auch weiterentwickeln.