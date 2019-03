Zwei Stunden vor der Show haben wir die 37-Jährige Backstage zum Interview getroffen. Von Nervosität keine Spur!Im Face-to-face Interview hat Lena uns verraten, wieso sie überhaupt nicht aufgeregt ist und was sie als erstes macht, wenn die Show vorrüber ist. Ehrlich und erfrischend!

Madame.de: Hand aufs Herz: Wie aufgeregt ist man kurz vor der Show?

Lena Hoschek: (lacht.) Garnicht. Ich war nur am Anfang etwas irritiert, weil es eine andere Location ist. Ich bin bereits seit 2009 dabei und war zwischendrin ein wenig untreu, was die Fashion Week angeht. Dann kam ich zurück und dachte „Hilfe, wo bin ich?“ Aber jetzt hat sich alles eingegroovt und wenn ich weiß, wo was ist, dann bin ich ganz cool. An der Kollektion kann man jetzt sowieso nichts mehr ändern.

Während der Fashion Week läuft die Arbeit von mehreren Monaten in ein paar Minuten an einem vorbei. Wie fühlt man sich nach solch harter Arbeit?

Das ist wie ein Traum. Danach kommt erst das Bewusstsein, dass es wieder vorbei ist. Die Anspannung, die nach der Show abfällt ist schon enorm und da muss man aufpassen, dass man nicht in ein kleines Loch fällt.

Wie viel Arbeit steckt hinter einer Kollektion?

Sehr viel Arbeit. Früher habe ich mit einer Assistentin und einem Schneider alles selbst gemacht. Mittlerweile habe ich 45 Mitarbeiter und bin Unternehmerin geworden.

Denkst du schon jetzt über deine nächste Kollektion nach?

Die ist bereits geplant. Wie sagt man so schön: Nach der Show ist vor der Show.

Im September bin ich wieder in Paris und demnach wird alles parallel vorbereitet.

Woher nimmst du die große Menge an Inspiration?

Die Frage ist, wie kann man sich vor Inspiration überhaupt schützen? Manchmal muss ich meinen Kopf auslüften und gehe durch die Natur. Ich bin kein Zivilisationsmensch deshalb ist es wichtig für mich, auch mal ins Grüne zu gehen.