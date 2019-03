Intervall-Diät: So geht das Fasten auf Zeit

Vor allem zwei Methoden der Intervall-Diät konnten sich in den letzten Jahren durchsetzen – die 16:8- und 5:2-Methode:

Die 5:2-Diät Bei der 5:2-Methode wird an fünf Tagen in der Woche ganz normal gegessen, wohingegen die verbleibenden zwei Tage lediglich nur 500 Kalorien (bei Frauen) zu sich genommen werden sollen. Hierbei können Sie die Fastentage frei einteilen. Wer gerne am Wochenende schlemmt, sollte deshalb die Wochentage zum Essensverzicht wählen. Wer befürchtet, weniger leistungsfähig bei der Arbeit oder im Alltag zu sein, nimmt lieber das Wochenende. Empfehlenswert ist es, die Regelungen stringent einzuhalten. Unser Tipp: Damit die kalorienreduzierten Tage leichter zu überstehen sind, sollten Sie möglichst viele Proteine wie Fisch, Fleisch, Quinoa oder Milchprodukte zu sich nehmen. Die sättigen wesentlich länger als Kohlenhydrate.

Die 16:8-Diät

Sie ist die beliebteste Form der Intervall-Diät, die 16:8-Methode. Ihnen bleiben acht Stunden am Tag, an denen Sie alles essen dürfen, auf was Sie Lust verspüren. Die restlichen 16 Stunden gehören dem Fasten. Wann genau Sie essen und verzichten möchten, steht Ihnen frei. Ein bewährtes, effektives Zeitreglement ist jedoch ein spätes Frühstück einzunehmen und das Abendessen auf 17 Uhr vorzuziehen, was der Verdauung zugutekommt – und letztlich auch dem Schlaf. Wem dabei nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch der Abnehmerfolg wichtig ist, sollte unbedingt auf eine ausgewogene Ernährung achten. Viel Obst und Gemüse und eine proteinreiche, leicht bekömmliche Kost sollten deshalb den Großteil der Nahrung ausmachen. Zum Schluss noch ausreichend Bewegung und der Stoffwechsel wird maximal angekurbelt.