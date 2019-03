pressforprogress: Der Internationale Frauentag 2018

1911 gingen Frauen in Deutschland, Österreich, Dänemark, der Schweiz und den USA an einem Tag im März auf die Straße und forderten ihre Rechte und die Gleichstellung der Geschlechter – im Fokus stand damals das Frauenwahlrecht und somit die Teilhabe am politischen Leben. Seit 1921 wird der Weltfrauentag jährlich am 8. März gefeiert.





In diesem Sinne - dranbleiben und weitermachen: let's #PressforProgress!