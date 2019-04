Internationale Schönheitsideale

Journalistin Esther Honig schickte an über 40 Menschen, die teils beruflich, teils in ihrer Freizeit mit Photoshop arbeiten, ein "unbearbeitetes" Foto von sich - mit der Aufgabe: "Machen Sie diese Frau schön!" In ihrem Fotoprojekt "Before & After" präsentiert Esther Honig die erstaunlichsten Ergebnisse, die einen kleinen Einblick in internationale Schönheitsideale liefern.

