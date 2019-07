Interior-Trend Wiener Geflecht: Der Wohnklassiker neu interpretiert

Alles kommt irgendwann wieder, das hat die Design-Industrie in den letzten Jahren zu genüge bewiesen. Wir erinnern uns nur zu gern an die edlen Marmorflächen, glänzenden Samtbezüge oder die wiedergeborene Obsession nach Rattan zurück. Dass in diesem Jahr auch wieder das Wiener Geflecht en vogue ist, macht das Wohnen nur noch gemütlicher. Die Möbelstücke, seien es Betten, Sideboards oder Loungestühle, kommen dem Wunsch nach mehr Natürlichkeit wunderbar hinterher und verabschieden so das cleane, puristische Design, was die letzten Jahre federführend geprägt hat. Statt auf einfarbige, weiße Möbel weiterhin zu bauen, avancieren Holzmöbel zu den neuen Must-haves und bringen die Wärme zurück in das Zuhause. Auch bicolor Varianten, die mit Schwarz oder einem satten Cognac-Ton versehen sind, schleichen sich in unser Interior-Herz und lockern die Klarheit peu à peu wieder auf.

MADAME.de-Tipp: Seien Sie offen für Farben! Die Kombination von Wiener Geflecht und pastösen Farben, die sich an den Wänden, Polstern oder Dekorationen befinden dürfen, ergeben ein tolles Zusammenspiel und interpretieren den Wohnklassiker sehr modern.