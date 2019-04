Umgeben von den Gebirgszügen des Karwendel und des Wettersteins liegt versteckt im Wald das Fünf-Sterne-Superior Interalpen Hotel Tyrol mit seinen 282 luxuriösen Zimmern und Suiten. Das zu den "Leading Hotels of the World" zählende Haus, das in Form eines dreizackigen Sterns erbaut wurde, begeistert jedoch nicht nur durch seine exklusive Lage, sondern auch durch seine Weitläufig- und Großzügigkeit.

Mit über 5.000 Quadratmetern zählt der Spa-Bereich etwa zu den größten im Alpenraum, der Indoorpool lädt mit stolzen 50 Metern schon am frühen Morgen dazu ein, seine Bahnen zu ziehen. Wer will, kann hier anschließend im Bademantel sein Frühstück genießen - oder den kulinarischen Tag auf der Sonnenterrasse, im lichtdurchfluteten Wintergarten oder in einer der urigen Stuben beginnen.