Instagram-Star Chanel Iman im Interview: Die Bedeutung von Social Media

Strahlend schön, ein bisschen zu spät, sehr hungrig und in einem kurzen Seidenoverall zu „All Star“-Sneakers erscheint Chanel Iman im Fotostudio in Manhattans Meatpacking District zu unserem Cover-Shooting. Warum die 28-Jährige ein derart vielgebuchtes Supermodel ist, erschließt sich sehr schnell: Für jede Pose knipst sie ihre innere Lampe an, jeder Blick sitzt. Nichts lässt erahnen, dass sie, wie sie sagt, gesundheitlich nicht auf der Höhe sei. Auf Instagram, wo die US-Amerikanerin 1,8 Millionen Follower unterhält, wurde kürzlich schon über eine zweite Schwangerschaft der Mutter einer kleinen Tochter spekuliert. Dazu würde man Chanel Iman nur ungern ansprechen: Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie man auf Social Media genial networkt und Einblicke zulässt, gleichzeitig sein Privatleben aber diskret schützt. Auch der Erfolg einer Chanel Iman wird heute über ihre Aktivität in den sozialen Medien befeuert. Follower-Zahlen sind die neue Währung des digitalen Zeitalters – sie geben Auskunft darüber, wie viele Menschen er erreicht. Heute müssen Models fast immer eine bestimmte Anzahl an Followern haben, um überhaupt für Kampagnen, Runway-Shows oder redaktionelle Shootings gebucht zu werden.

Chanel Iman gehört noch zur letzten Garde der klassischen Supermodels, die sich ihren Ruhm in der Printbranche aufgebaut haben. Als sie mit 15 Jahren von Kalifornien nach New York zog, wurde sie eben nicht durchs Internet entdeckt; stattdessen belegte der Teenager mit afroamerikanisch-koreanischen Wurzeln 2006 den dritten Platz bei einem Wettbewerb der renommierten Agentur Ford Models. Kurz darauf buchte Marc Jacobs sie exklusiv für seine Show auf der New York Fashion Week; nur ein Jahr später wurde sie auf dem Cover der US-amerikanischen „Vogue“ mit anderen Kolleginnen als „The World’s Next Top Models“ geadelt. Es folgte eine Dekade mit vielen beruflichen Highlights: Sie lief etwa für Victoria’s Secret und moderierte mit dem israelischen Model Bar Refaeli eine Episode der MTV-Serie „House of Style“. Auch Chanels Ehemann ist in den USA eine Berühmtheit: 2017 lernte sie den New-York-Giants-Footballer Sterling Shepard kennen, dem sie auf einer Traumhochzeit in Los Angeles das Ja-Wort gab. Im August des folgenden Jahres wurde Tochter Cali Clay geboren.